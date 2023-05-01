Adresár Spoločností
Metro
Pracujete tu? Nárokujte si svoju spoločnosť
Top poznatky
  • Prispejte niečím jedinečným o Metro, čo by mohlo byť užitočné pre ostatných (napr. tipy na pohovor, výber tímov, jedinečná kultúra, atď).
    • O nás

    Metro Inc. is a Canadian company that operates as a retailer, franchisor, distributor, and manufacturer in the food and pharmaceutical sectors. It operates supermarkets and discount stores under various banners, including Metro, Metro Plus, Super C, Marché Richelieu, Marché Ami, Première Moisson, Les 5 Saisons, Food Basics, Adonis, and Premiere Moisson, as well as drugstores primarily under the Jean Coutu, Brunet, Metro Pharmacy, and Food Basics Pharmacy banners. The company also manufactures generic drugs and provides online grocery shopping services.

    metro.ca
    Webstránka
    1947
    Rok založenia
    95,000
    # Zamestnancov
    $10B+
    Odhadovaný príjem
    Sídlo

    Získajte overené platy do svojej schránky

    Prihláste sa na odber overených ponúk.Dostanete podrobný rozpis kompenzačných detailov e-mailom. Dozvedieť sa viac

    Táto stránka je chránená reCAPTCHA a spoločnosťou Google Pravidlá ochrany osobných údajov a Podmienky služby platia.

    Odporúčané ponuky práce

      Nenašli sa žiadne odporúčané ponuky práce pre Metro

    Súvisiace spoločnosti

    • Amazon
    • Uber
    • LinkedIn
    • Airbnb
    • Google
    • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

    Ďalšie zdroje