Vodja programskega inženirstva nadomestilo in United States pri Mercury znaša $260K na year za IC3. Mediana yearnega nadomestila in United States znaša skupaj $270K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Mercury. Nazadnje posodobljeno: 11/2/2025

Povprečna Nadomestilo po Stopnja
Dodaj komp.Primerjaj stopnje
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
IC1
$ --
$ --
$ --
$ --
IC2
$ --
$ --
$ --
$ --
IC3
$260K
$237K
$23.5K
$0
IC4
$ --
$ --
$ --
$ --
Razpored pridobivanja

16.67%

LETO 1

16.67%

LETO 2

16.67%

LETO 3

16.67%

LETO 4

16.67%

LETO 5

16.67%

LETO 6

Vrsta delnic
RSU

Pri Mercury so RSUs predmet 6-letnega razporeda pridobivanja:

  • 16.67% se pridobi v 1st-LETO (16.67% letno)

  • 16.67% se pridobi v 2nd-LETO (16.67% letno)

  • 16.67% se pridobi v 3rd-LETO (16.67% letno)

  • 16.67% se pridobi v 4th-LETO (16.67% letno)

  • 16.67% se pridobi v 5th-LETO (16.67% letno)

  • 16.67% se pridobi v 6th-LETO (16.67% letno)

7 years post-termination exercise window.



Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Vodja programskega inženirstva pri Mercury in United States znaša letno skupno plačilo $620,000. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Mercury za vlogo Vodja programskega inženirstva in United States je $297,000.

