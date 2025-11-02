Imenik podjetij
Mercury
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje
    Levels FYI Logo
  • Plače
  • Analitik kibernetske varnosti

  • Vse plače Analitik kibernetske varnosti

Mercury Analitik kibernetske varnosti Plače

Povprečno Analitik kibernetske varnosti skupno nadomestilo pri Mercury se giblje od $203K do $276K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Mercury. Nazadnje posodobljeno: 11/2/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$217K - $262K
United States
Običajen razpon
Možen razpon
$203K$217K$262K$276K
Običajen razpon
Možen razpon

Potrebujemo samo še 3 več Analitik kibernetske varnosti prijavs pri Mercury za odklepanje!

Povabite svoje prijatelje in skupnost, da anonimno dodajo plače v manj kot 60 sekundah. Več podatkov pomeni boljše vpoglede za iskalce zaposlitve, kot ste vi, in našo skupnost!

💰 Prikaži vse Plače

💪 Prispevaj Vaša plača

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

Razpored pridobivanja

16.67%

LETO 1

16.67%

LETO 2

16.67%

LETO 3

16.67%

LETO 4

16.67%

LETO 5

16.67%

LETO 6

Vrsta delnic
RSU

Pri Mercury so RSUs predmet 6-letnega razporeda pridobivanja:

  • 16.67% se pridobi v 1st-LETO (16.67% letno)

  • 16.67% se pridobi v 2nd-LETO (16.67% letno)

  • 16.67% se pridobi v 3rd-LETO (16.67% letno)

  • 16.67% se pridobi v 4th-LETO (16.67% letno)

  • 16.67% se pridobi v 5th-LETO (16.67% letno)

  • 16.67% se pridobi v 6th-LETO (16.67% letno)

7 years post-termination exercise window.



Prejemajte preverjene plače v vaš nabiralnik

Naročite se na preverjene Analitik kibernetske varnosti ponudbe.Po elektronski pošti boste prejeli razčlenitev podrobnosti o nadomestilu. Izvedi več

To spletno mesto je zaščiteno z reCAPTCHA in veljajo Googlovi Pravilnik o zasebnosti in Pogoji storitve .

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Analitik kibernetske varnosti pri Mercury znaša letno skupno plačilo $276,467. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Mercury za vlogo Analitik kibernetske varnosti je $202,583.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za Mercury

Povezana podjetja

  • SoFi
  • Square
  • Apple
  • Coinbase
  • Airbnb
  • Prikaži vsa podjetja ➜

Drugi viri