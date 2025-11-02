Povprečno Operacije službe za stranke skupno nadomestilo pri Mercury se giblje od $141K do $193K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Mercury. Nazadnje posodobljeno: 11/2/2025
Povprečno skupno nadomestilo
Povabite svoje prijatelje in skupnost, da anonimno dodajo plače v manj kot 60 sekundah. Več podatkov pomeni boljše vpoglede za iskalce zaposlitve, kot ste vi, in našo skupnost!
16.67%
LETO 1
16.67%
LETO 2
16.67%
LETO 3
16.67%
LETO 4
16.67%
LETO 5
16.67%
LETO 6
Pri Mercury so RSUs predmet 6-letnega razporeda pridobivanja:
16.67% se pridobi v 1st-LETO (16.67% letno)
16.67% se pridobi v 2nd-LETO (16.67% letno)
16.67% se pridobi v 3rd-LETO (16.67% letno)
16.67% se pridobi v 4th-LETO (16.67% letno)
16.67% se pridobi v 5th-LETO (16.67% letno)
16.67% se pridobi v 6th-LETO (16.67% letno)
7 years post-termination exercise window.