Poslovni razvoj nadomestilo in United States pri Mercury znaša $150K na year za IC2. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Mercury. Nazadnje posodobljeno: 11/2/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$169K - $193K
United States
Običajen razpon
Možen razpon
$149K$169K$193K$212K
Običajen razpon
Možen razpon
Povprečna Nadomestilo po Stopnja
Dodaj komp.Primerjaj stopnje
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
IC1
$ --
$ --
$ --
$ --
IC2
$150K
$120K
$30K
$0
IC3
$ --
$ --
$ --
$ --
IC4
$ --
$ --
$ --
$ --
Prikaži 2 Več stopenj
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

Razpored pridobivanja

16.67%

LETO 1

16.67%

LETO 2

16.67%

LETO 3

16.67%

LETO 4

16.67%

LETO 5

16.67%

LETO 6

Vrsta delnic
RSU

Pri Mercury so RSUs predmet 6-letnega razporeda pridobivanja:

  • 16.67% se pridobi v 1st-LETO (16.67% letno)

  • 16.67% se pridobi v 2nd-LETO (16.67% letno)

  • 16.67% se pridobi v 3rd-LETO (16.67% letno)

  • 16.67% se pridobi v 4th-LETO (16.67% letno)

  • 16.67% se pridobi v 5th-LETO (16.67% letno)

  • 16.67% se pridobi v 6th-LETO (16.67% letno)

7 years post-termination exercise window.



Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Poslovni razvoj pri Mercury in United States znaša letno skupno plačilo $212,400. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Mercury za vlogo Poslovni razvoj in United States je $149,400.

