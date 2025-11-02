Poslovni razvoj nadomestilo in United States pri Mercury znaša $150K na year za IC2. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Mercury. Nazadnje posodobljeno: 11/2/2025
Povprečno skupno nadomestilo
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
IC1
$ --
$ --
$ --
$ --
IC2
$150K
$120K
$30K
$0
IC3
$ --
$ --
$ --
$ --
IC4
$ --
$ --
$ --
$ --
16.67%
LETO 1
16.67%
LETO 2
16.67%
LETO 3
16.67%
LETO 4
16.67%
LETO 5
16.67%
LETO 6
Pri Mercury so RSUs predmet 6-letnega razporeda pridobivanja:
16.67% se pridobi v 1st-LETO (16.67% letno)
16.67% se pridobi v 2nd-LETO (16.67% letno)
16.67% se pridobi v 3rd-LETO (16.67% letno)
16.67% se pridobi v 4th-LETO (16.67% letno)
16.67% se pridobi v 5th-LETO (16.67% letno)
16.67% se pridobi v 6th-LETO (16.67% letno)
7 years post-termination exercise window.