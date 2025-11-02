Mercari Vodja tehničnih programov Plače

Vodja tehničnih programov nadomestilo in United States pri Mercari znaša $113K na year za MG4. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Mercari. Nazadnje posodobljeno: 11/2/2025

Povprečno skupno nadomestilo $190K - $216K United States Običajen razpon Možen razpon $165K $190K $216K $241K Običajen razpon Možen razpon

+ $58K + $89K + $20K + $35K + $22K Don't get lowballed

Razpored pridobivanja Glavna 33.3 % LETO 1 33.3 % LETO 2 33.3 % LETO 3 Vrsta delnic RSU Pri Mercari so RSUs predmet 3-letnega razporeda pridobivanja: 33.3 % se pridobi v 1st - LETO ( 8.32 % četrtletno )

33.3 % se pridobi v 2nd - LETO ( 8.32 % četrtletno )

33.3 % se pridobi v 3rd - LETO ( 8.32 % četrtletno )

Kakšen je razpoред pridobivanja pri Mercari ?

