Vodja tehničnih programov nadomestilo in United States pri Mercari znaša $113K na year za MG4. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Mercari. Nazadnje posodobljeno: 11/2/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$190K - $216K
United States
Običajen razpon
Možen razpon
$165K$190K$216K$241K
Običajen razpon
Možen razpon
Povprečna Nadomestilo po Stopnja
Dodaj komp.Primerjaj stopnje
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
MG1
$ --
$ --
$ --
$ --
MG2
$ --
$ --
$ --
$ --
MG3
$ --
$ --
$ --
$ --
MG4
$113K
$89.7K
$0
$23.4K
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Razpored pridobivanja

33.3%

LETO 1

33.3%

LETO 2

33.3%

LETO 3

Vrsta delnic
RSU

Pri Mercari so RSUs predmet 3-letnega razporeda pridobivanja:

  • 33.3% se pridobi v 1st-LETO (8.32% četrtletno)

  • 33.3% se pridobi v 2nd-LETO (8.32% četrtletno)

  • 33.3% se pridobi v 3rd-LETO (8.32% četrtletno)



Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Vodja tehničnih programov pri Mercari in United States znaša letno skupno plačilo $240,917. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Mercari za vlogo Vodja tehničnih programov in United States je $165,375.

