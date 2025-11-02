Mercari Vodja programskega inženirstva Plače

Vodja programskega inženirstva nadomestilo in Japan pri Mercari znaša ¥32.71M na year za MG6. Mediana yearnega nadomestila in Japan znaša skupaj ¥16.36M. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Mercari. Nazadnje posodobljeno: 11/2/2025

Naziv stopnje Skupaj Osnova Delnice (/yr) Bonus MG 5 ¥ -- ¥ -- ¥ -- ¥ -- MG6 ¥32.71M ¥22.86M ¥2.18M ¥7.66M MG7 ¥ -- ¥ -- ¥ -- ¥ -- MG8 ¥ -- ¥ -- ¥ -- ¥ --

Najnovejše prijave plač

Razpored pridobivanja Glavna 33.3 % LETO 1 33.3 % LETO 2 33.3 % LETO 3 Vrsta delnic RSU Pri Mercari so RSUs predmet 3-letnega razporeda pridobivanja: 33.3 % se pridobi v 1st - LETO ( 8.32 % četrtletno )

33.3 % se pridobi v 2nd - LETO ( 8.32 % četrtletno )

33.3 % se pridobi v 3rd - LETO ( 8.32 % četrtletno )

