Programski inženir nadomestilo in Japan pri Mercari se giblje od ¥7.47M na year za MG1 do ¥14.2M na year za MG4. Mediana yearnega nadomestila in Japan znaša skupaj ¥12.22M. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Mercari. Nazadnje posodobljeno: 11/2/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
MG1
¥7.47M
¥6.66M
¥133K
¥684K
MG2
¥8.96M
¥7.94M
¥0
¥1.02M
MG3
¥12.28M
¥11.35M
¥0
¥932K
MG4
¥14.2M
¥11.66M
¥99.3K
¥2.45M
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
|Nobena plača ni bila najdena
33.3%
LETO 1
33.3%
LETO 2
33.3%
LETO 3
Pri Mercari so RSUs predmet 3-letnega razporeda pridobivanja:
33.3% se pridobi v 1st-LETO (8.32% četrtletno)
33.3% se pridobi v 2nd-LETO (8.32% četrtletno)
33.3% se pridobi v 3rd-LETO (8.32% četrtletno)