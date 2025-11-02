Vodja produktov nadomestilo in Japan pri Mercari znaša ¥16.22M na year za MG4. Mediana yearnega nadomestila in Japan znaša skupaj ¥16.44M. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Mercari. Nazadnje posodobljeno: 11/2/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
MG1
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
MG2
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
MG3
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
MG4
¥16.22M
¥12.86M
¥747K
¥2.61M
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
|Nobena plača ni bila najdena
33.3%
LETO 1
33.3%
LETO 2
33.3%
LETO 3
Pri Mercari so RSUs predmet 3-letnega razporeda pridobivanja:
33.3% se pridobi v 1st-LETO (8.32% četrtletno)
33.3% se pridobi v 2nd-LETO (8.32% četrtletno)
33.3% se pridobi v 3rd-LETO (8.32% četrtletno)