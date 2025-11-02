Imenik podjetij
Mercari Oblikovalec produktov Plače

Povprečno Oblikovalec produktov skupno nadomestilo in United States pri Mercari se giblje od $175K do $239K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Mercari. Nazadnje posodobljeno: 11/2/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$187K - $227K
United States
Običajen razpon
Možen razpon
$175K$187K$227K$239K
Običajen razpon
Možen razpon

Potrebujemo samo še 2 več Oblikovalec produktov prijavs pri Mercari za odklepanje!

Povabite svoje prijatelje in skupnost, da anonimno dodajo plače v manj kot 60 sekundah. Več podatkov pomeni boljše vpoglede za iskalce zaposlitve, kot ste vi, in našo skupnost!

💰 Prikaži vse Plače

💪 Prispevaj Vaša plača

Razpored pridobivanja

Razpored pridobivanja

33.3%

LETO 1

33.3%

LETO 2

33.3%

LETO 3

Vrsta delnic
RSU

Pri Mercari so RSUs predmet 3-letnega razporeda pridobivanja:

  • 33.3% se pridobi v 1st-LETO (8.32% četrtletno)

  • 33.3% se pridobi v 2nd-LETO (8.32% četrtletno)

  • 33.3% se pridobi v 3rd-LETO (8.32% četrtletno)



Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Oblikovalec produktov pri Mercari in United States znaša letno skupno plačilo $238,960. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Mercari za vlogo Oblikovalec produktov in United States je $175,100.

