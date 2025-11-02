Imenik podjetij
Mercari Podatkovni znanstvenik Plače

Povprečno Podatkovni znanstvenik skupno nadomestilo in Japan pri Mercari se giblje od ¥8.22M do ¥11.45M na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Mercari. Nazadnje posodobljeno: 11/2/2025

Povprečno skupno nadomestilo

¥8.81M - ¥10.37M
Japan
Običajen razpon
Možen razpon
¥8.22M¥8.81M¥10.37M¥11.45M
Običajen razpon
Možen razpon

Razpored pridobivanja

33.3%

LETO 1

33.3%

LETO 2

33.3%

LETO 3

Vrsta delnic
RSU

Pri Mercari so RSUs predmet 3-letnega razporeda pridobivanja:

  • 33.3% se pridobi v 1st-LETO (8.32% četrtletno)

  • 33.3% se pridobi v 2nd-LETO (8.32% četrtletno)

  • 33.3% se pridobi v 3rd-LETO (8.32% četrtletno)



Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Podatkovni znanstvenik pri Mercari in Japan znaša letno skupno plačilo ¥11,448,013. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Mercari za vlogo Podatkovni znanstvenik in Japan je ¥8,219,087.

