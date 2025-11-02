Podatkovni analitik nadomestilo in Japan pri Mercari znaša ¥8.74M na year za MG3. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Mercari. Nazadnje posodobljeno: 11/2/2025
Povprečno skupno nadomestilo
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
MG1
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
MG2
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
MG3
¥8.74M
¥6.91M
¥0
¥1.83M
MG4
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
33.3%
LETO 1
33.3%
LETO 2
33.3%
LETO 3
Pri Mercari so RSUs predmet 3-letnega razporeda pridobivanja:
33.3% se pridobi v 1st-LETO (8.32% četrtletno)
33.3% se pridobi v 2nd-LETO (8.32% četrtletno)
33.3% se pridobi v 3rd-LETO (8.32% četrtletno)