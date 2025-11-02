Imenik podjetij
Podatkovni analitik nadomestilo in Japan pri Mercari znaša ¥8.74M na year za MG3. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Mercari. Nazadnje posodobljeno: 11/2/2025

Povprečno skupno nadomestilo

¥8.98M - ¥10.51M
Japan
Običajen razpon
Možen razpon
¥7.83M¥8.98M¥10.51M¥11.18M
Običajen razpon
Možen razpon
Povprečna Nadomestilo po Stopnja
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
MG1
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
MG2
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
MG3
¥8.74M
¥6.91M
¥0
¥1.83M
MG4
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
Razpored pridobivanja

33.3%

LETO 1

33.3%

LETO 2

33.3%

LETO 3

Vrsta delnic
RSU

Pri Mercari so RSUs predmet 3-letnega razporeda pridobivanja:

  • 33.3% se pridobi v 1st-LETO (8.32% četrtletno)

  • 33.3% se pridobi v 2nd-LETO (8.32% četrtletno)

  • 33.3% se pridobi v 3rd-LETO (8.32% četrtletno)



Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Podatkovni analitik pri Mercari in Japan znaša letno skupno plačilo ¥11,178,107. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Mercari za vlogo Podatkovni analitik in Japan je ¥7,834,229.

Drugi viri