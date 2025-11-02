Mercari Podatkovni analitik Plače

Podatkovni analitik nadomestilo in Japan pri Mercari znaša ¥8.74M na year za MG3. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Mercari. Nazadnje posodobljeno: 11/2/2025

Povprečno skupno nadomestilo ¥8.98M - ¥10.51M Japan Običajen razpon Možen razpon ¥7.83M ¥8.98M ¥10.51M ¥11.18M Običajen razpon Možen razpon

Povprečna Nadomestilo po Stopnja Dodaj komp. Primerjaj stopnje

Naziv stopnje Skupaj Osnova Delnice (/yr) Bonus MG1 ¥ -- ¥ -- ¥ -- ¥ -- MG2 ¥ -- ¥ -- ¥ -- ¥ -- MG3 ¥8.74M ¥6.91M ¥0 ¥1.83M MG4 ¥ -- ¥ -- ¥ -- ¥ -- Prikaži 2 Več stopenj

+ ¥8.67M + ¥13.3M + ¥2.99M + ¥5.23M + ¥3.29M Don't get lowballed

Razpored pridobivanja Glavna 33.3 % LETO 1 33.3 % LETO 2 33.3 % LETO 3 Vrsta delnic RSU Pri Mercari so RSUs predmet 3-letnega razporeda pridobivanja: 33.3 % se pridobi v 1st - LETO ( 8.32 % četrtletno )

33.3 % se pridobi v 2nd - LETO ( 8.32 % četrtletno )

33.3 % se pridobi v 3rd - LETO ( 8.32 % četrtletno )

Kakšen je razpoред pridobivanja pri Mercari ?

