Povprečno Kabinet direktor skupno nadomestilo in India pri Mercari se giblje od ₹15.76M do ₹21.57M na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Mercari. Nazadnje posodobljeno: 11/2/2025

Povprečno skupno nadomestilo

₹17.07M - ₹20.26M
India
Običajen razpon
Možen razpon
₹15.76M₹17.07M₹20.26M₹21.57M
Običajen razpon
Možen razpon

Razpored pridobivanja

33.3%

LETO 1

33.3%

LETO 2

33.3%

LETO 3

Vrsta delnic
RSU

Pri Mercari so RSUs predmet 3-letnega razporeda pridobivanja:

  • 33.3% se pridobi v 1st-LETO (8.32% četrtletno)

  • 33.3% se pridobi v 2nd-LETO (8.32% četrtletno)

  • 33.3% se pridobi v 3rd-LETO (8.32% četrtletno)



Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Kabinet direktor pri Mercari in India znaša letno skupno plačilo ₹21,573,093. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Mercari za vlogo Kabinet direktor in India je ₹15,757,737.

