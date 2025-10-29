Imenik podjetij
Mediana Programski inženir nadomestila in Netherlands pri Mendix znaša skupaj €76.7K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Mendix. Nazadnje posodobljeno: 10/29/2025

Mediani paket
company icon
Mendix
Senior Software Engineer
Rotterdam, ZH, Netherlands
Skupaj na leto
€76.7K
Raven
Senior Software Engineer
Osnovna plača
€76.7K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Leta v podjetju
5 Leta
Leta izkušenj
10 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri Mendix?
Najnovejše prijave plač
Plače pripravnikov

Vključeni nazivi

Full-Stack programski inženir

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Programski inženir pri Mendix in Netherlands znaša letno skupno plačilo €88,638. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Mendix za vlogo Programski inženir in Netherlands je €75,369.

Drugi viri