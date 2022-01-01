Mendix Platy

Adresár Spoločností
Platový rozsah Mendix sa pohybuje od $56,385 v celkovej kompenzácii ročne pre Analitik podatkov na spodnom konci do $195,975 pre Trženje na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Mendix. Naposledy aktualizované: 8/9/2025

$160K

Razvijalec programske opreme
Median $93.5K

Polno-stack programski inženir

Vodja izdelka
Median $93.9K
Oblikovalec izdelkov
Median $72K

Poslovni analitik
$95.2K
Analitik podatkov
$56.4K
Trženje
$196K
Vodja razvoja programske opreme
$93.6K
Arhitekt rešitev
$96.7K
Často kladené otázky

Kõrgeima palgaga roll Mendix on Trženje at the Common Range Average level aastase kogukompensatsiooniga $195,975. See sisaldab põhipalka, samuti võimalikke aktsiate kompensatsioone ja boonuseid.
Mendix mediaan aastane kogukompensatsioon on $93,733.

