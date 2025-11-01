Imenik podjetij
Melio Payments
  • Plače
  • Vodja programskega inženirstva

  • Vse plače Vodja programskega inženirstva

Melio Payments Vodja programskega inženirstva Plače

Mediana Vodja programskega inženirstva nadomestila in Israel pri Melio Payments znaša skupaj ₪597K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Melio Payments. Nazadnje posodobljeno: 11/1/2025

Mediani paket
company icon
Melio Payments
Software Engineering Manager
Tel Aviv, TA, Israel
Skupaj na leto
₪597K
Raven
-
Osnovna plača
₪597K
Stock (/yr)
₪0
Bonus
₪0
Leta v podjetju
3 Leta
Leta izkušenj
8 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri Melio Payments?
+₪199K
+₪199K
+₪306K
+₪306K
+₪68.7K
+₪68.7K
+₪120K
+₪120K
+₪75.6K
+₪75.6K
Najnovejše prijave plač
Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Pri Melio Payments so Dodelitve delnic/kapitalskih deležev predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)



Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Vodja programskega inženirstva pri Melio Payments in Israel znaša letno skupno plačilo ₪647,996. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Melio Payments za vlogo Vodja programskega inženirstva in Israel je ₪584,965.

