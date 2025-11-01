Imenik podjetij
Povprečno Vodja produktov skupno nadomestilo in Israel pri Melio Payments se giblje od ₪715K do ₪975K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Melio Payments. Nazadnje posodobljeno: 11/1/2025

Povprečno skupno nadomestilo

₪765K - ₪925K
Israel
Običajen razpon
Možen razpon
₪715K₪765K₪925K₪975K
Običajen razpon
Možen razpon

Don't get lowballed

Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Pri Melio Payments so Dodelitve delnic/kapitalskih deležev predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)



Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Vodja produktov pri Melio Payments in Israel znaša letno skupno plačilo ₪975,453. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Melio Payments za vlogo Vodja produktov in Israel je ₪714,771.

