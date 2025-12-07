Imenik podjetij
Meituan
Meituan Vodja projektov Plače

Povprečno Vodja projektov skupno nadomestilo in China pri Meituan se giblje od CN¥997K do CN¥1.42M na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Meituan. Nazadnje posodobljeno: 12/7/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$158K - $180K
China
Običajen razpon
Možen razpon
$140K$158K$180K$199K
Običajen razpon
Možen razpon

Najbolje plačan paket za Vodja projektov pri Meituan in China znaša letno skupno plačilo CN¥1,418,118. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Meituan za vlogo Vodja projektov in China je CN¥997,490.

