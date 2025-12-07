Imenik podjetij
Meituan
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje
    Levels FYI Logo
  • Plače
  • Podatkovni analitik

  • Vse plače Podatkovni analitik

Meituan Podatkovni analitik Plače

Povprečno Podatkovni analitik skupno nadomestilo in China pri Meituan se giblje od CN¥301K do CN¥421K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Meituan. Nazadnje posodobljeno: 12/7/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$45.8K - $55.5K
China
Običajen razpon
Možen razpon
$42.3K$45.8K$55.5K$59.1K
Običajen razpon
Možen razpon

Potrebujemo samo še 3 več Podatkovni analitik prijavs pri Meituan za odklepanje!

Povabite svoje prijatelje in skupnost, da anonimno dodajo plače v manj kot 60 sekundah. Več podatkov pomeni boljše vpoglede za iskalce zaposlitve, kot ste vi, in našo skupnost!

💰 Prikaži vse Plače

💪 Prispevaj Vaša plača


Prispevaj
Kakšne so karierne stopnje pri Meituan?

Prejemajte preverjene plače v vaš nabiralnik

Naročite se na preverjene Podatkovni analitik ponudbe.Po elektronski pošti boste prejeli razčlenitev podrobnosti o nadomestilu. Izvedi več

To spletno mesto je zaščiteno z reCAPTCHA in veljajo Googlovi Pravilnik o zasebnosti in Pogoji storitve .

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Podatkovni analitik pri Meituan in China znaša letno skupno plačilo CN¥421,269. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Meituan za vlogo Podatkovni analitik in China je CN¥301,426.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za Meituan

Povezana podjetja

  • Amadeus
  • Checkfront
  • Alpaca
  • Click Travel
  • EAB
  • Prikaži vsa podjetja ➜

Drugi viri

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/meituan/salaries/data-analyst.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.