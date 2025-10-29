Imenik podjetij
Medallia
Medallia Vodja tehničnih programov Plače

Mediana Vodja tehničnih programov nadomestila in United States pri Medallia znaša skupaj A$351K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Medallia. Nazadnje posodobljeno: 10/29/2025

Mediani paket
company icon
Medallia
Senior Program Manager
New York, NY
Skupaj na leto
A$351K
Raven
L6
Osnovna plača
A$254K
Stock (/yr)
A$66.3K
Bonus
A$30.8K
Leta v podjetju
3 Leta
Leta izkušenj
10 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri Medallia?
Block logo
+A$89.4K
Robinhood logo
+A$137K
Stripe logo
+A$30.8K
Datadog logo
+A$53.9K
Verily logo
+A$33.9K
Najnovejše prijave plač
Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Vodja tehničnih programov pri Medallia in United States znaša letno skupno plačilo A$439,185. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Medallia za vlogo Vodja tehničnih programov in United States je A$343,643.

