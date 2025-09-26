Imenik podjetij
McLaren Group
  • Plače
  • Podatkovni znanstvenik

  • Vse plače Podatkovni znanstvenik

McLaren Group Podatkovni znanstvenik Plače

Mediana Podatkovni znanstvenik nadomestila in United Kingdom pri McLaren Group znaša skupaj £72.1K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete McLaren Group. Nazadnje posodobljeno: 9/26/2025

Mediani paket
company icon
McLaren Group
Data Scientist
Woking, EN, United Kingdom
Skupaj na leto
£72.1K
Raven
2
Osnovna plača
£67.3K
Stock (/yr)
£0
Bonus
£4.8K
Leta v podjetju
3 Leta
Leta izkušenj
5 Leta
Pogosta vprašanja

