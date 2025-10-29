Imenik podjetij
McKinsey
McKinsey Programski inženir Plače

Programski inženir nadomestilo in United States pri McKinsey se giblje od $131K na year za Junior Engineer do $293K na year za Principal Architect I. Mediana yearnega nadomestila in United States znaša skupaj $185K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete McKinsey. Nazadnje posodobljeno: 10/29/2025

Povprečna Nadomestilo po Stopnja
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
Junior Engineer
(Začetna stopnja)
$131K
$110K
$0
$21.3K
Software Engineer I
$134K
$125K
$1.1K
$7.8K
Software Engineer II
$173K
$153K
$714
$19.3K
Senior Software Engineer I
$204K
$187K
$0
$16.7K
Najnovejše prijave plač
Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Plače pripravnikov

Kakšne so karierne stopnje pri McKinsey?

Vključeni nazivi

Full-Stack programski inženir

Podatkovni inženir

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Programski inženir pri McKinsey in United States znaša letno skupno plačilo $292,933. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri McKinsey za vlogo Programski inženir in United States je $175,000.

Drugi viri