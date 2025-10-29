Programski inženir nadomestilo in United States pri McKinsey se giblje od $131K na year za Junior Engineer do $293K na year za Principal Architect I. Mediana yearnega nadomestila in United States znaša skupaj $185K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete McKinsey. Nazadnje posodobljeno: 10/29/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
Junior Engineer
$131K
$110K
$0
$21.3K
Software Engineer I
$134K
$125K
$1.1K
$7.8K
Software Engineer II
$173K
$153K
$714
$19.3K
Senior Software Engineer I
$204K
$187K
$0
$16.7K
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
Nobena plača ni bila najdena
