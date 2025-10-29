Imenik podjetij
McKinsey
  • Plače
  • Vodja produktov

  • Vse plače Vodja produktov

McKinsey Vodja produktov Plače

Vodja produktov nadomestilo in United States pri McKinsey se giblje od $205K na year za Product Manager do $238K na year za Principal. Mediana yearnega nadomestila in United States znaša skupaj $217K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete McKinsey. Nazadnje posodobljeno: 10/29/2025

Povprečna Nadomestilo po Stopnja
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
Product Manager
$205K
$184K
$3.7K
$16.9K
Senior Product Manager
$229K
$202K
$0
$27K
Associate
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Associate
$ --
$ --
$ --
$ --
Prikaži 4 Več stopenj
Najnovejše prijave plač
Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Plače pripravnikov

Kakšne so karierne stopnje pri McKinsey?

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Vodja produktov pri McKinsey in United States znaša letno skupno plačilo $285,000. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri McKinsey za vlogo Vodja produktov in United States je $216,400.

