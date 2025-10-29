Vodstveni svetovalec nadomestilo in United States pri McKinsey se giblje od $121K na year za Business Analyst do $388K na year za Partner. Mediana yearnega nadomestila in United States znaša skupaj $245K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete McKinsey. Nazadnje posodobljeno: 10/29/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
Business Analyst
$121K
$110K
$0
$10.9K
Senior Business Analyst
$166K
$151K
$0
$15.2K
Associate
$213K
$199K
$0
$14.3K
Senior Associate
$225K
$204K
$0
$20.4K
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
|Nobena plača ni bila najdena
