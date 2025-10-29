Imenik podjetij
McKinsey
Vodstveni svetovalec nadomestilo in United States pri McKinsey se giblje od $121K na year za Business Analyst do $388K na year za Partner. Mediana yearnega nadomestila in United States znaša skupaj $245K.

Povprečna Nadomestilo po Stopnja
Dodaj komp.Primerjaj stopnje
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
Business Analyst
$121K
$110K
$0
$10.9K
Senior Business Analyst
$166K
$151K
$0
$15.2K
Associate
$213K
$199K
$0
$14.3K
Senior Associate
$225K
$204K
$0
$20.4K
Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Kakšne so karierne stopnje pri McKinsey?

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Vodstveni svetovalec pri McKinsey in United States znaša letno skupno plačilo $451,254. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri McKinsey za vlogo Vodstveni svetovalec in United States je $247,500.

