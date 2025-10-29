Podatkovni znanstvenik nadomestilo in United States pri McKinsey se giblje od $152K na year za Data Scientist do $248K na year za Principal. Mediana yearnega nadomestila in United States znaša skupaj $170K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete McKinsey. Nazadnje posodobljeno: 10/29/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
Data Scientist
$152K
$146K
$0
$6.5K
Senior Data Scientist
$208K
$191K
$0
$17.3K
Associate
$194K
$167K
$8K
$19.1K
Senior Associate
$200K
$184K
$0
$16K
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
|Nobena plača ni bila najdena
