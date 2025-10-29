Imenik podjetij
McKinsey
  • Plače
  • Poslovni analitik

  • Vse plače Poslovni analitik

McKinsey Poslovni analitik Plače

Poslovni analitik nadomestilo in United States pri McKinsey se giblje od $124K na year za Business Analyst do $250K na year za Engagement Manager. Mediana yearnega nadomestila in United States znaša skupaj $134K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete McKinsey. Nazadnje posodobljeno: 10/29/2025

Povprečna Nadomestilo po Stopnja
Dodaj komp.Primerjaj stopnje
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
Business Analyst
$124K
$116K
$0
$8.4K
Senior Business Analyst
$176K
$153K
$0
$23.2K
Associate
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Associate
$ --
$ --
$ --
$ --
Najnovejše prijave plač
Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Kakšne so karierne stopnje pri McKinsey?

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Poslovni analitik pri McKinsey in United States znaša letno skupno plačilo $250,000. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri McKinsey za vlogo Poslovni analitik in United States je $127,000.

