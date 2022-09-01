Imenik podjetij
McGraw Hill
McGraw Hill Plače

Plače McGraw Hill se gibljejo od $10,816 skupnega letnega nadomestila za Prodaja na spodnjem koncu do $213,000 za Vodja programskega inženiringa na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri McGraw Hill. Zadnja posodobitev: 9/15/2025

$160K

Programski inženir
Median $138K

Full-Stack programski inženir

Oblikovalec izdelkov
Median $100K
Vodja izdelkov
Median $120K

UX raziskovalec
Median $100K
Vodja programskega inženiringa
Median $213K
Podatkovni znanstvenik
$184K
Trženje
$180K
Prodaja
$10.8K
Vodja tehniškega programa
$185K
Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri McGraw Hill je Vodja programskega inženiringa z letnim skupnim plačilom $213,000. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri McGraw Hill je $137,500.

