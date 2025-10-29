Imenik podjetij
MBition
MBition Vodja produktov Plače

Mediana Vodja produktov nadomestila in Germany pri MBition znaša skupaj €93.5K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete MBition. Nazadnje posodobljeno: 10/29/2025

Mediani paket
company icon
MBition
Product Manager
Berlin, BE, Germany
Skupaj na leto
€93.5K
Raven
L3
Osnovna plača
€80.4K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€13.1K
Leta v podjetju
0-1 Leta
Leta izkušenj
5-10 Leta
Najnovejše prijave plač
Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Vodja produktov pri MBition in Germany znaša letno skupno plačilo €126,323. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri MBition za vlogo Vodja produktov in Germany je €93,546.

