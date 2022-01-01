Imenik podjetij
Mazars
Mazars Plače

Plače Mazars se gibljejo od $12,060 skupnega letnega nadomestila za Človeški viri na spodnjem koncu do $112,435 za Podatkovni znanstvenik na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Mazars. Zadnja posodobitev: 10/22/2025

Računovodja
$47.2K
Podatkovni znanstvenik
$112K
Finančni analitik
$58.9K

Človeški viri
$12.1K
Pravni oddelek
$45.6K
Svetovalni upravni strokovnjak
$80.4K
Trženjske operacije
$34.2K
Oblikovalec izdelkov
$36.2K
Cybersecurity Analyst
$62.1K
Programski inženir
$56K
Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Mazars je Podatkovni znanstvenik at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $112,435. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Mazars je $51,585.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za Mazars

