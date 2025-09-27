Imenik podjetij
Maven Securities
Maven Securities Programski inženir Plače

Mediana Programski inženir nadomestila in United Kingdom pri Maven Securities znaša skupaj £152K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Maven Securities. Nazadnje posodobljeno: 9/27/2025

Mediani paket
company icon
Maven Securities
Software Engineer
London, EN, United Kingdom
Skupaj na leto
£152K
Raven
L2
Osnovna plača
£106K
Stock (/yr)
£0
Bonus
£45.5K
Leta v podjetju
2 Leta
Leta izkušenj
5 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri Maven Securities?

£121K

Najnovejše prijave plač
Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Plače pripravnikov

Pogosta vprašanja

Gói lương cao nhất được báo cáo cho vị trí Programski inženir tại Maven Securities in United Kingdom có tổng thu nhập hàng năm là £223,852. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Maven Securities cho vị trí Programski inženir in United Kingdom là £153,869.

Povezana podjetja

    Ni najdenih izbranih služb za Maven Securities

Drugi viri