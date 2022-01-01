Imenik podjetij
Marsh & McLennan Companies Plače

Plače Marsh & McLennan Companies se gibljejo od $20,586 skupnega letnega nadomestila za Računovodja na spodnjem koncu do $276,375 za Trženje na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Marsh & McLennan Companies. Zadnja posodobitev: 10/20/2025

Podatkovni znanstvenik
Median $245K
Programski inženir
Median $89K
Računovodja
$20.6K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Aktuar
$117K
Poslovni analitik
Median $65K
Podatkovni analitik
$60.6K
Finančni analitik
$80.4K
Information Technologist (IT)
$29.6K
Svetovalni upravni strokovnjak
$30.7K
Trženje
$276K
Trženjske operacije
$95.8K
Vodja partnerjev
$221K
Vodja izdelkov
$102K
Vodja projekta
$81.2K
Prodaja
$26.7K
Cybersecurity Analyst
$91.6K
Vodja tehniškega programa
$203K
Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Marsh & McLennan Companies je Trženje at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $276,375. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Marsh & McLennan Companies je $89,000.

Drugi viri