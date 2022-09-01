Imenik podjetij
Mantle
Mantle Plače

Plače Mantle se gibljejo od $150,750 skupnega letnega nadomestila za Inženir krmiljenja na spodnjem koncu do $245,000 za Programski inženir na zgornjem koncu.

$160K

Inženir krmiljenja
$151K
Človeški viri
$174K
Programski inženir
$245K

Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Mantle je Programski inženir at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $245,000. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Mantle je $174,125.

