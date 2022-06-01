Imenik podjetij
Majesco
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje

Majesco Plače

Plače Majesco se gibljejo od $13,928 skupnega letnega nadomestila za Tehnični pisec na spodnjem koncu do $246,960 za Vodja tehničnih programov na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Majesco. Zadnja posodobitev: 11/22/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Programski inženir
Median $17.5K
Vodja programov
$168K
Vodja tehničnih programov
$247K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

101 64
101 64
Tehnični pisec
$13.9K
Manjka vaš naziv?

Poiščite vse plače na naši strani za plače ali dodajte svojo plačo za pomoč pri odklepanju strani.


Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Majesco je Vodja tehničnih programov at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $246,960. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Majesco je $92,885.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za Majesco

Povezana podjetja

  • Centauri Health Solutions
  • Arcesium
  • InvestCloud
  • SoftServe
  • Maven Wave
  • Prikaži vsa podjetja ➜

Drugi viri

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/majesco/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.