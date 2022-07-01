MainStreet Plače

Plače MainStreet se gibljejo od $130,560 skupnega letnega nadomestila za Oblikovalec izdelkov na spodnjem koncu do $165,825 za Programski inženir na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri MainStreet . Zadnja posodobitev: 10/23/2025