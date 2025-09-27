Imenik podjetij
Mailchimp UX raziskovalec Plače

Povprečno UX raziskovalec skupno nadomestilo in United States pri Mailchimp se giblje od $105K do $152K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Mailchimp. Nazadnje posodobljeno: 9/27/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$119K - $138K
United States
Običajen razpon
Možen razpon
$105K$119K$138K$152K
Običajen razpon
Možen razpon

Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Pri Mailchimp so Dodelitve delnic/kapitalskih deležev predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)



Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za UX raziskovalec pri Mailchimp in United States znaša letno skupno plačilo $152,345. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Mailchimp za vlogo UX raziskovalec in United States je $104,977.

