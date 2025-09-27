Imenik podjetij
  • Plače
  • Programski inženir

  • Vse plače Programski inženir

Mailchimp Programski inženir Plače

Programski inženir nadomestilo in United States pri Mailchimp se giblje od $149K na year za Engineer II do $291K na year za Staff Engineer. Mediana yearnega nadomestila in United States znaša skupaj $218K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Mailchimp. Nazadnje posodobljeno: 9/27/2025

Povprečna Nadomestilo po Stopnja
Dodaj komp.Primerjaj stopnje
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
Engineer I
(Začetna stopnja)
$ --
$ --
$ --
$ --
Engineer II
$149K
$116K
$27.5K
$5.4K
Engineer III
$153K
$148K
$0
$5K
Senior Engineer
$205K
$159K
$23.9K
$21.9K
$160K

Najnovejše prijave plač
Plače pripravnikov

Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Pri Mailchimp so Dodelitve delnic/kapitalskih deležev predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)



Vključeni nazivi

Backend programski inženir

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Programski inženir pri Mailchimp in United States znaša letno skupno plačilo $337,000. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Mailchimp za vlogo Programski inženir in United States je $200,000.

