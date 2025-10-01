Imenik podjetij
Magna International
Magna International Programski inženir Plače v Romania

Mediana Programski inženir nadomestila in Romania pri Magna International znaša skupaj RON 285K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Magna International. Nazadnje posodobljeno: 10/1/2025

Mediani paket
Magna International
Software Engineer
Timisoara, TM, Romania
Skupaj na leto
RON 285K
Raven
L3
Osnovna plača
RON 247K
Stock (/yr)
RON 0
Bonus
RON 37.4K
Leta v podjetju
5 Leta
Leta izkušenj
6 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri Magna International?

RON 715K

Pogosta vprašanja

The highest paying salary package reported for a Programski inženir at Magna International in Romania sits at a yearly total compensation of RON 327,754. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Magna International for the Programski inženir role in Romania is RON 273,872.

