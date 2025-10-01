Programski inženir nadomestilo in San Francisco Bay Area pri Magic Leap se giblje od $160K na year za Associate Software Engineer do $330K na year za Principal Software Engineer. Mediana yearnega nadomestila in San Francisco Bay Area znaša skupaj $181K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Magic Leap. Nazadnje posodobljeno: 10/1/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
Entry Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Associate Software Engineer
$160K
$153K
$0
$7.5K
Software Engineer
$179K
$149K
$26K
$4K
Senior Software Engineer
$185K
$164K
$5.8K
$15.6K
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
25%
LETO 1
25%
LETO 2
25%
LETO 3
25%
LETO 4
Pri Magic Leap so Dodelitve delnic/kapitalskih deležev predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:
25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)
25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)
25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)
25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)
