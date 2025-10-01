Programski inženir nadomestilo in Miami-Ft. Lauderdale Area pri Magic Leap se giblje od $139K na year za Entry Software Engineer do $188K na year za Lead Software Engineer. Mediana yearnega nadomestila in Miami-Ft. Lauderdale Area znaša skupaj $149K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Magic Leap. Nazadnje posodobljeno: 10/1/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
Entry Software Engineer
$139K
$124K
$10K
$5K
Associate Software Engineer
$115K
$110K
$3.4K
$2K
Software Engineer
$130K
$110K
$15K
$4.3K
Senior Software Engineer
$163K
$147K
$4K
$11.4K
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
|Nobena plača ni bila najdena
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
LETO 1
25%
LETO 2
25%
LETO 3
25%
LETO 4
Pri Magic Leap so Dodelitve delnic/kapitalskih deležev predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:
25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)
25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)
25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)
25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)
Vključeni naziviPredloži nov naziv