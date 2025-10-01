Imenik podjetij
Magic Leap
  • Plače
  • Programski inženir

  • Vse plače Programski inženir

  • Miami-Ft. Lauderdale Area

Magic Leap Programski inženir Plače v Miami-Ft. Lauderdale Area

Programski inženir nadomestilo in Miami-Ft. Lauderdale Area pri Magic Leap se giblje od $139K na year za Entry Software Engineer do $188K na year za Lead Software Engineer. Mediana yearnega nadomestila in Miami-Ft. Lauderdale Area znaša skupaj $149K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Magic Leap. Nazadnje posodobljeno: 10/1/2025

Povprečna Nadomestilo po Stopnja
Dodaj komp.Primerjaj stopnje
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
Entry Software Engineer
(Začetna stopnja)
$139K
$124K
$10K
$5K
Associate Software Engineer
$115K
$110K
$3.4K
$2K
Software Engineer
$130K
$110K
$15K
$4.3K
Senior Software Engineer
$163K
$147K
$4K
$11.4K
$160K

Najnovejše prijave plač
Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Plače pripravnikov

Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Pri Magic Leap so Dodelitve delnic/kapitalskih deležev predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)



Vključeni nazivi

Programski inženir za zagotavljanje kakovosti (QA)

Programski inženir navidezne resničnosti

Pogosta vprašanja

Magic Leap in Miami-Ft. Lauderdale Area में Programski inženir के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $214,000 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Magic Leap में Programski inženir भूमिका in Miami-Ft. Lauderdale Area के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $150,000 है।

