Magic Leap
  • Plače
  • Programski inženir

  • Vse plače Programski inženir

  • Greater Zurich Area

Magic Leap Programski inženir Plače v Greater Zurich Area

Programski inženir nadomestilo in Greater Zurich Area pri Magic Leap se giblje od CHF 172K na year za Senior Software Engineer do CHF 209K na year za Lead Software Engineer. Mediana yearnega nadomestila in Greater Zurich Area znaša skupaj CHF 213K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Magic Leap. Nazadnje posodobljeno: 10/1/2025

Povprečna Nadomestilo po Stopnja
Dodaj komp.Primerjaj stopnje
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
Entry Software Engineer
(Začetna stopnja)
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Associate Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Senior Software Engineer
CHF 172K
CHF 151K
CHF 3.7K
CHF 17.1K
Prikaži 3 Več stopenj
Dodaj komp.Primerjaj stopnje

Najnovejše prijave plač
Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Plače pripravnikov

Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Pri Magic Leap so Dodelitve delnic/kapitalskih deležev predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)



Vključeni nazivi

Predloži nov naziv

Programski inženir za zagotavljanje kakovosti (QA)

Programski inženir navidezne resničnosti

Pogosta vprašanja

