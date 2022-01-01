Imenik podjetij
Magic Leap Plače

Plače Magic Leap se gibljejo od $90,554 skupnega letnega nadomestila za Strojni inženir na spodnjem koncu do $324,719 za Programski inženir na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Magic Leap. Zadnja posodobitev: 10/9/2025

$160K

Programski inženir
Entry Software Engineer $140K
Associate Software Engineer $137K
Software Engineer $149K
Senior Software Engineer $172K
Lead Software Engineer $209K
Principal Software Engineer $325K

Programski inženir za zagotavljanje kakovosti (QA)

Programski inženir navidezne resničnosti

Strojni inženir
Median $113K
Trženje
Median $151K

Poslovni analitik
$167K
Podatkovni znanstvenik
Median $150K
Elektroinženir
$204K
Strojni inženir
$90.6K
Človeški viri
$199K
Pravni oddelek
$189K
Optični inženir
$155K
Oblikovalec izdelkov
$92.3K
Vodja izdelkov
$216K
Vodja programa
$174K
Kadrovik
$176K
Vodja programskega inženiringa
$322K
Vodja tehniškega programa
$259K
UX raziskovalec
$119K
Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Pri Magic Leap so Dodelitve delnic/kapitalskih deležev predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)

Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Magic Leap je Programski inženir at the Principal Software Engineer level z letnim skupnim plačilom $324,719. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Magic Leap je $169,699.

