Mediana Programski inženir nadomestila in Ukraine pri MacPaw znaša skupaj UAH 2.37M na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete MacPaw. Nazadnje posodobljeno: 11/3/2025

Mediani paket
company icon
MacPaw
Software Engineer
Kyiv, KC, Ukraine
Skupaj na leto
UAH 2.37M
Raven
L4
Osnovna plača
UAH 2.37M
Stock (/yr)
UAH 0
Bonus
UAH 0
Leta v podjetju
1 Leto
Leta izkušenj
7 Leta
Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Programski inženir pri MacPaw in Ukraine znaša letno skupno plačilo UAH 3,373,102. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri MacPaw za vlogo Programski inženir in Ukraine je UAH 2,366,206.

