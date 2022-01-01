Imenik podjetij
M1 Finance
M1 Finance Plače

Plače M1 Finance se gibljejo od $50,250 skupnega letnega nadomestila za Trženjske operacije na spodnjem koncu do $175,875 za Vodja programskega inženiringa na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri M1 Finance. Zadnja posodobitev: 10/9/2025

$160K

Programski inženir
Median $165K
Služba za stranke
$62.7K
Trženje
$127K

Trženjske operacije
$50.3K
Oblikovalec izdelkov
$119K
Vodja izdelkov
$169K
Vodja programskega inženiringa
$176K
Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
RSU

Pri M1 Finance so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)

Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri M1 Finance je Vodja programskega inženiringa at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $175,875. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri M1 Finance je $126,630.

Drugi viri