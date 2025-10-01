Programski inženir nadomestilo in Wroclaw Metropolitan Area pri Luxoft se giblje od PLN 144K na year za L2 do PLN 265K na year za L4. Mediana yearnega nadomestila in Wroclaw Metropolitan Area znaša skupaj PLN 168K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Luxoft. Nazadnje posodobljeno: 10/1/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
L1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L2
PLN 144K
PLN 144K
PLN 0
PLN 0
L3
PLN 222K
PLN 222K
PLN 0
PLN 0
L4
PLN 265K
PLN 265K
PLN 0
PLN 0
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
|Nobena plača ni bila najdena
