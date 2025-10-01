Programski inženir nadomestilo in Warsaw Metropolitan Area pri Luxoft se giblje od PLN 125K na year za L2 do PLN 329K na year za L4. Mediana yearnega nadomestila in Warsaw Metropolitan Area znaša skupaj PLN 236K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Luxoft. Nazadnje posodobljeno: 10/1/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
L1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L2
PLN 125K
PLN 125K
PLN 0
PLN 0
L3
PLN 267K
PLN 267K
PLN 0
PLN 0
L4
PLN 329K
PLN 329K
PLN 0
PLN 0
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
