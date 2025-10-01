Programski inženir nadomestilo in United States pri Luxoft se giblje od $92.5K na year za L1 do $107K na year za L5. Mediana yearnega nadomestila in United States znaša skupaj $120K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Luxoft. Nazadnje posodobljeno: 10/1/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
L1
$92.5K
$82.5K
$10K
$0
L2
$114K
$101K
$13.3K
$0
L3
$120K
$120K
$0
$0
L4
$132K
$132K
$0
$111
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
