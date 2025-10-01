Imenik podjetij
Luxoft
Luxoft Programski inženir Plače v Ukraine

Programski inženir nadomestilo in Ukraine pri Luxoft se giblje od UAH 1.42M na year za L2 do UAH 3.18M na year za L5. Mediana yearnega nadomestila in Ukraine znaša skupaj UAH 1.78M.

Povprečna Nadomestilo po Stopnja
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
L1
Junior Software Engineer(Začetna stopnja)
UAH --
UAH --
UAH --
UAH --
L2
Regular Software Engineer
UAH 1.42M
UAH 1.41M
UAH 0
UAH 5.9K
L3
Senior Software Engineer
UAH 2.19M
UAH 2.19M
UAH 0
UAH 0
L4
Lead Software Engineer
UAH 3.13M
UAH 3.13M
UAH 0
UAH 0
Najnovejše prijave plač
Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Plače pripravnikov

Kakšne so karierne stopnje pri Luxoft?

Vključeni nazivi

Backend programski inženir

Full-Stack programski inženir

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Programski inženir pri Luxoft in Ukraine znaša letno skupno plačilo UAH 3,220,230. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Luxoft za vlogo Programski inženir in Ukraine je UAH 1,780,168.

