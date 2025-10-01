Programski inženir nadomestilo in Ukraine pri Luxoft se giblje od UAH 1.42M na year za L2 do UAH 3.18M na year za L5. Mediana yearnega nadomestila in Ukraine znaša skupaj UAH 1.78M. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Luxoft. Nazadnje posodobljeno: 10/1/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
L1
UAH --
UAH --
UAH --
UAH --
L2
UAH 1.42M
UAH 1.41M
UAH 0
UAH 5.9K
L3
UAH 2.19M
UAH 2.19M
UAH 0
UAH 0
L4
UAH 3.13M
UAH 3.13M
UAH 0
UAH 0
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
|Nobena plača ni bila najdena
