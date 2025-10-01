Imenik podjetij
Luxoft
  Romania

Luxoft Programski inženir Plače v Romania

Programski inženir nadomestilo in Romania pri Luxoft se giblje od RON 93.2K na year za L1 do RON 249K na year za L4. Mediana yearnega nadomestila in Romania znaša skupaj RON 142K.

Povprečna Nadomestilo po Stopnja
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
L1
Junior Software Engineer(Začetna stopnja)
RON 93.2K
RON 93.2K
RON 0
RON 0
L2
Regular Software Engineer
RON 132K
RON 132K
RON 0
RON 0
L3
Senior Software Engineer
RON 214K
RON 214K
RON 0
RON 464.5
L4
Lead Software Engineer
RON 249K
RON 249K
RON 0
RON 0
Najnovejše prijave plač
Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Plače pripravnikov

Kakšne so karierne stopnje pri Luxoft?

Vključeni nazivi

Backend programski inženir

Full-Stack programski inženir

Pogosta vprašanja

Izbrane službe

