Luxoft Programski inženir Plače v Krakow Metropolitan Area

Programski inženir nadomestilo in Krakow Metropolitan Area pri Luxoft se giblje od PLN 167K na year za L2 do PLN 251K na year za L4. Mediana yearnega nadomestila in Krakow Metropolitan Area znaša skupaj PLN 222K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Luxoft. Nazadnje posodobljeno: 10/1/2025

Povprečna Nadomestilo po Stopnja
Dodaj komp.Primerjaj stopnje
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
L1
Junior Software Engineer(Začetna stopnja)
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L2
Regular Software Engineer
PLN 167K
PLN 167K
PLN 0
PLN 0
L3
Senior Software Engineer
PLN 241K
PLN 241K
PLN 0
PLN 0
L4
Lead Software Engineer
PLN 251K
PLN 251K
PLN 0
PLN 0
Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Programski inženir pri Luxoft in Krakow Metropolitan Area znaša letno skupno plačilo PLN 300,681. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Luxoft za vlogo Programski inženir in Krakow Metropolitan Area je PLN 221,532.

