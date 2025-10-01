Programski inženir nadomestilo in Krakow Metropolitan Area pri Luxoft se giblje od PLN 167K na year za L2 do PLN 251K na year za L4. Mediana yearnega nadomestila in Krakow Metropolitan Area znaša skupaj PLN 222K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Luxoft. Nazadnje posodobljeno: 10/1/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
L1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L2
PLN 167K
PLN 167K
PLN 0
PLN 0
L3
PLN 241K
PLN 241K
PLN 0
PLN 0
L4
PLN 251K
PLN 251K
PLN 0
PLN 0
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
|Nobena plača ni bila najdena
