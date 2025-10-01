Programski inženir nadomestilo in India pri Luxoft se giblje od ₹1.36M na year za L2 do ₹2.63M na year za L3. Mediana yearnega nadomestila in India znaša skupaj ₹2.25M. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Luxoft. Nazadnje posodobljeno: 10/1/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
L1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L2
₹1.36M
₹1.36M
₹0
₹0
L3
₹2.63M
₹2.63M
₹0
₹0
L4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
